Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte versuchen in Mehrfamilienhäuser zu gelangen - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Holtnickel, Dedekindweg, Arndtstraße 22.02.2019, 2025 Uhr - 23.02.2019, 09.00 Uhr

Zu mehreren Einbruchsversuchen in Mehrfamilienhäuser kam es in der Zeit zwischen Freitagabend 20.25 Uhr und Samstagvormittag 09.00 Uhr. Betroffen waren verschiedene Mehrfamilienhäuser in der Straßen Holtnickel, Dedekindweg und Arndtstraße. Nach bislang bekannt gewonnenen Erkenntnissen der Polizei versuchten die Unbekannten gewaltsam die Haustüren der entsprechenden Mehrfamilienhäuser zu öffnen, was ihnen jedoch misslang. In keinem der bekannt gewordenen Fällen sind die Täter ins Treppenhaus gelangt. Zu vermuten ist, dass die Täter in die Kellerräume gelangen wollten um dort Beute zu machen. Wie hoch der in den einzelnen Fällen verursachte Gesamtschaden ist, wird derzeit ermittelt. Die Ermittler der Polizei hoffen darauf, dass Anwohner oder Hundebesitzer, die mit ihrem Hund Gassi gegangen sind, verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise an das Polizeikommissariat Königslutter, Rufnummer 05353/94105-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell