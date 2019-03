Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Einbruch in Vereinsgebäude

Mannheim (ots)

Im Zeitraum von Sonntagmitternacht bis Montagmorgen gegen 8:45 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Täter Zutritt in die Räumlichkeiten zweier Vereine in der Schönauer Straße. Über ein gekipptes Fenster gelangte der oder die Einbrecher in das Innere des Gebäudes und durchsuchte mehrere Räume. Dabei hebelte er eine verschlossene Bürotüre und einen darin befindlichen Rollcontainer auf und entwendete daraus eine Geldkassette. Der Diebstahlsschaden beläuft sich mindestens 500 EUR. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0621 777690 an die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen zu wenden.

