POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Alkoholisierter Fahrer fährt über Verkehrsinsel - weiterer Unfall wahrscheinlich - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein alkoholisierter VW-Fahrer ist am Montag, 05.08.2019, in WT-Waldshut über eine Verkehrsinsel gefahren und ist von der Unfallstelle geflüchtet. Gegen 16:30 Uhr war es zum Verkehrsunfall gekommen. Der 68-jährige war mit seinem VW Tiguan auf der B 34 aus Fahrtrichtung Dogern gekommen, als er in Höhe des Krankenhauses auf die Verkehrsinsel geriet. Ohne sich darum zu kümmern, parkte er seinen Wagen in der Nähe und ging zu Fuß davon. Eine Streife fand schnell den VW. Der Frontbereich war beschädigt, ein Reifen luftleer und das Kennzeichen fehlte. Der Schaden daran dürfte sich auf rund 5000 Euro belaufen. Der mutmaßliche Fahrer konnte in knapp einhundert Meter Entfernung angetroffen werden. Über 2,3 Promille ergab eine Alkoholüberprüfung bei diesem. Es folgten Blutproben und die Beschlagnahme des Führerscheins. Da das fehlende vordere Kennzeichen nicht bei der überfahrenen Verkehrsinsel aufgefunden werden konnte, geht die Polizei davon aus, dass der VW möglicherweise davor in eine weitere Kollision verwickelt war. Wer Hinweise hierzu geben kann oder wem der VW Tiguan durch die Fahrweise aufgefallen war, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, zu melden.

