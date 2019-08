Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Motorradfahrer kommt von Straße ab - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein 65 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montag, 05.08.2019, auf der Kreisstraße zwischen Ay und Indlekofen von der Straße abgekommen und hat sich dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Kurz nach 15:30 Uhr war der Motorradfahrer auf der Strecke talwärts unterwegs, als er ausgangs einer Kurve beschleunigte und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn geriet. Er fuhr gegen eine Böschung und stürzte auf die Straße. Seine Maschine blieb beschädigt auf der Fahrbahn liegen, so dass Betriebsstoffe austraten. Eine Fachfirma reinigte die Straße.

