Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen im Wiesental. Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt

Freiburg (ots)

Zwei unbekannte Täter versuchten am Dienstag, 06.08.2019, gegen 01.40 Uhr, in einen Einkaufsmarkt in der Hebelstraße einzubrechen. Ein Fenster auf der Südseite des Marktes wurde eingeschlagen. Durch einen Zeugen, wurde dies bemerkt und er schrie den beiden Einbrechern zu. Daraufhin flüchteten sie in unterschiedlichen Richtungen. In den Markt waren die Täter dank des aufmerksamen Zeugen nicht gelangt. Am Fenster entstand Sachschaden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

