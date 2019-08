POL-FR: Schopfheim. Fahrrad vor Schrebergarten gestohlen - Polizei sucht Zeugen!

Polizeipräsidium Freiburg

In seinem Schrebergarten zwischen Maulburg und Schopfheim hielt sich am Montagabend, 05.08.2019, gegen 20 Uhr, Mann auf. Während dieser Zeit wurde ihm sein Fahrrad vor dem Garten gestohlen. Sein Fahrrad, ein graues Mountainbike GT Ruckus, hatte er am Zaun des Gartens abgestellt. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie gegen 20.20 Uhr eine männliche Person mit diesem Mountainbike in Richtung Maulburg davon fuhr. Der Mann hatte eine karierte Hose, ein graues Hemd oder Shirt an und eine schwarze Schildkappe auf. Zirka 45 Minuten später sah der Geschädigte den vermeintlichen Dieb nochmals, als dieser mit dem Fahrrad auf dem Radweg von Maulburg in Richtung Bahnhof Schopfheim-West fuhr. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Angaben zum Fahrraddieb machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

