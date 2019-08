Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verkehrskontrolle vor dem Polizeirevier - zahlreiche Beanstandungen

Freiburg (ots)

Warum in die Ferne schweifen, dachten sich Beamte in Lörrach am Montag und kontrollierten den Verkehr in der Weinbrennerstraße, direkt vor dem Polizeirevier. Innerhalb der 30minütigen Kontrolle mussten sie zwölf Fahrzeugführer beanstanden. Neun Autofahrer fuhren ohne angelegten Sicherheitsgurt, zwei telefonierten während der Fahrt und ein Motorradfahrer fuhr ohne Helm.

