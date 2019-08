Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Diebstahl beim Recyclinghof

Freiburg (ots)

Dank eines Zeugen konnte die Polizei nach einem Diebstahl vom Recyclinghof in der Werderstraße einen Mann vorläufig festnehmen. Dieser hatte am Montag, 05.08.19, gegen 23 Uhr, den Zaun des Hofes überstiegen und vom Recyclinghof eine Musikbox entwendet. Dies sah jedoch ein Zeuge und meldete seine Beobachtung und eine Beschreibung an die Polizei. Im Rahmen einer Fahndung konnte ein 21jähriger Mann vorläufig festgenommen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls und Hausfriedensbruchs.

