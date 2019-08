Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Brand einer Gartenhütte - Ursache noch ungeklärt

Freiburg (ots)

In den Reben beim Eckenfeld ist am Montag, 05.08.19, gegen 15 Uhr, eine Gartenhütte abgebrannt. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurde die Hütte nahezu vollständig zerstört. Der Sachschaden liegt bei etwa 8000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht genauer bekannt, der Polizeiposten Markgräflerland ermittelt. Die Feuerwehr Efringen-Kirchen war mit etwa 25 Kräften am Einsatzort.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell