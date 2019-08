Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz nach möglichem Blitzeinschlag in Wohnhaus

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 06.08.19, gegen 01.40 Uhr, kam es in der Sundgaustraße zu einem Feuerwehreinsatz. Von dort wurde aus dem Dachgeschoss zweier Häuser Rauch gemeldet. Durch die Feuerwehr musste zunächst ein Teil des Daches abgedeckt werden, um den genauen Brandort zu finden, was letztlich auch gelungen war. Die Schadenshöhe ist noch nicht genauer bekannt. Ursache des Brandes war nach bisherigen Erkenntnissen ein Blitzeinschlag. Die Feuerwehr Weil am Rhein war mit sieben Fahrzeugen und rund 35 Einsatzkräften am Brandort.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell