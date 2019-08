Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malsburg-Marzell: Einbruch in Sportheim - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Sonntag, 04.08.19, auf Montag wurde in das Sportheim in der Atzenmatt eingebrochen. Hierbei brachen der oder die Täter die Haupteingangstür auf und betraten so die Räume. Unter anderem wurden eine Stereoanlage, ein Verstärker und ein DVD-Player entwendet. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0, sucht Zeugen.

