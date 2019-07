Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen melden gefährliche führerscheinlose Fahrt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Achtsame Verkehrsteilnehmer sicherten am Dienstag, den 23.07.2019, an der Oldentruper Straße die gefährliche Fahrt einer PKW-Fahrerin ab. Die Bielefelderin war ohne Führerschein unterwegs.

Eine 31-Jährige und ein 48-Jähriger aus Bielefeld fuhren um 14:45 Uhr mit ihrem Wagen auf der Oldentruper Straße in Richtung Innenstadt. Im Bereich der Stieghorster Straße fiel ihnen ein vor ihnen auffällig langsam fahrender Opel Corsa auf. Die Fahrerin fuhr Schlangenlinie, geriet dabei gegen den Bordstein und in den Gegenverkehr, so dass entgegenkommende PKW-Fahrer abbremsen mussten. Die Zeugen riefen die Polizei und fuhren hinter dem Corsa her, um ihn nach hinten abzusichern.

Im Bereich des Hartlager Wegs gelang es Polizeibeamten die Corsa-Fahrerin anzuhalten. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Bielefelderin die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ist eingeleitet.

