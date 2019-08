Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Motorradfahrer muss ausweichen und stürzt - Zeugensuche nach Unfallflucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag, 05.08.19, um 13.20 Uhr, im Rebgartenweg. Hier fuhr ein 66jähriger Motorradfahrer, als ihm in einer lang gezogenen Linkskurve ein Auto auf seiner Fahrbahnseite entgegenkam. Bei dem Versuch auszuweichen kam der Motorradfahrer auf einer angrenzenden Wiese zu Fall und wurde leicht verletzt. An seiner Maschine entstand Sachschaden von etwa 1200 Euro. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, sucht Zeugen. Es soll sich um einen bräunlichen VW Golf gehandelt haben, der von einem etwa 30jährigen Mann mit kurzen Haaren und weißem T-Shirt gefahren wurde.

