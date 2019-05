Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrzeug gestreift und weiter gefahren

Waldsee (ots)

Am 07.05.2019, etwa um 17:15 Uhr, wurde in der Mozartstraße ein auf Höhe der Hausnummer 41 geparktes Fahrzeug gestreift. Der Unfallverursacher entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Laut Zeugen soll es sich dabei einen blau/lila Kombi handeln, vermutlich mit polnischem Kennzeichen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235/4950 in Verbindung zu setzen.

