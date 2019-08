Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fahrzeugbrand mit hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Möglicherweise ein technischer Defekt löste am Dienstag, 06.08.19, gegen 02.50 Uhr, in der Werderstraße einen Fahrzeugbrand aus. Das Feuer war an dem geparkten und verschlossenen Mercedes im Bereich des Beifahrersitzes ausgebrochen und griff schnell auf den gesamten Innenraum über. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und etwa zehn Einsatzkräften am Brandort. Der Sachschaden an den Auto liegt bei etwa 40.000 Euro.

