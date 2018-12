POL-HI: Verkehrsunfallflucht; Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Alfeld(Hoe) Ein 18-jährige Alfelderin stellte am Donnerstag, 06.12.2018, gegen 07:50 Uhr, ihren schwarzen Pkw Fiat Punto in der Gneisenaustraße in Alfeld ab. Im Zeitraum bis zur Wiederinbetriebnahme um 17:30 Uhr wurde der Pkw an der hinteren, linken Stoßstangenecke beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine entsprechende Unfallaufnahme zu veranlassen. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim PK Alfeld unter Tel.-Nr. 05181/9116-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05181/9116-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell