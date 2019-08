Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Jugendkontrolle, Fahrräder sichergestellt - Eigentümer gesucht

Freiburg (ots)

Ihringen - Am Montag, 05.08.2019, um 23:45 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeireviers Breisach bei der Neunlindenschule in Ihringen vier Jugendliche mit zwei Fahrrädern. Hierbei wurde festgestellt, dass eines der Räder zuvor in Merdingen beim Feuerwehrhaus entwendet worden war. Ein drittes Fahrrad fanden die Beamten auf dem Radweg zwischen dem Ihringer Schwimmbad und Ihringen. Bei den beiden Fahrrädern, deren Eigentümer noch nicht bekannt sind, handelt es sich um ein weißes Trekkingrad der Marke KS Cycling, Essence, und um ein blaues Mountainbike Fully GPX. Wer vermisst solch ein Fahrrad? Hinweise bitte ans Polizeirevier Breisach, Tel. 07667 9117-0.

