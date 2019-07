Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Sexuelle Belästigung; Leonberg: Trickdiebstahl; Böblingen: Frau randaliert

Ludwigsburg (ots)

Waldenbuch: Sexuelle Belästigung

Ein etwa 35 Jahre alter Mann hat am Dienstag, gegen 17:00 Uhr ein 17-jähriges Mädchen in einem Linienbus in der Nürtinger Straße unsittlich berührt. Als das Mädchen daraufhin ihr Handy benutzte, ließ er von ihr ab. Der Unbekannte ist ca. 180 cm groß, hat einen dunklen Teint, schwarz-graue, hochgegelte Haare im Untercut-Schnitt und einen kurz geschnittenen Bart. Zur Tatzeit trug er ein rotes T-Shirt und eine lange, khakifarbene Hose und hatte eine braune Umhängetasche dabei. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157/52699-0, entgegen.

Leonberg: Trickdiebstahl

Als Mitarbeiter eines Stromversorgers hat sich ein unbekannter Täter am Mittwochnachmittag gegen 16:00 Uhr gegenüber einer Anwohnerin der Hofmannstraße ausgegeben und sich unter dem Vorwand, den Stromzähler abzulesen, Zugang zu ihrer Wohnung verschafft. Nachdem die gutgläubige Frau zunächst 90 Euro für angeblich noch offene Forderungen bezahlt hatte stellte sie später fest, dass der angebliche Stromableser Schmuckstücke im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen hatte.

Böblingen: Frau randaliert

Eine alkoholisierte 21-Jährige hat am frühen Donnerstagmorgen gegen 04:00 Uhr in der Wohnung eines Bekannten in der Poststraße randaliert. Als sie durch Polizeibeamte aus der Wohnung gebracht werden sollte, setzte sie sich heftig zur Wehr, schlug und trat nach den Polizisten und beleidigte sie fortlaufend. Zwei Beamte zogen sich leichte Verletzungen zu. Die 21-Jährige musste schließlich mit einer Handschließe gefesselt und vom Rettungsdienst in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden.

