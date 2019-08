Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Rollerfahrerin stürzt alleinbeteiligt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit leichten Verletzungen kam eine 53 Jahre alte Frau ins Krankenhaus, nachdem sie am Montagmittag, 05.08.2019, in Hohentengen mit ihrem Motorroller gestürzt war. Gegen 15:20 Uhr war die Rollerfahrerin in der Rheinstraße ohne die Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers verunglückt. Ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens kümmerten sich um die Frau. An ihrem Piaggio-Roller entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell