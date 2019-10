Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Mercedes Sprinter

Übach-Palenberg (ots)

Am Freitag, 4. Oktober, wurde ein Lkw Mercedes Sprinter, mit HS-Kennzeichen, von der Beggendorfer Straße entwendet. Anwohner bemerkten gegen 2.50 Uhr, dass das Fahrzeug hinter einem anderen Wagen, ohne Licht, in Richtung der Straße Quäkergracht davon fuhr. Es ist mit einem Hochdach ausgestattet und die hinteren Fenster sind mit schwarzer Folie beklebt. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten oder kann Angaben dazu machen, wo das Fahrzeug sich befindet? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0.

