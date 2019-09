Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Einladung zum 140 jährigen Geburtstag vom Löschzug 1 Stadtmitte und 40 Jahre vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Werne

Sehr geehrte Redaktionen, morgen ist es so weit! Unser Tag der offenen Tür zu unserem 140 jährigen Geburtstag vom Löschzug 1 Stadtmitte und ebenfalls 40. Geburtstag vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Werne steht vor der Tür. Am Samstag den 14.09 um 11.00 Uhr beginnt der Tag der offenen Tür an der Feuerwache am Konrad-Adenauer Platz 1b in Werne mit vielen Attraktionen. Über den ganzen Tag wird es feurige Vorführungen am Feuerlöschtrainer und eine Fahrzeugausstellung geben. Kinderbelustigungen und ein Feuerwehr Shop runden neben den musikalischen Aufführungen der Spielmannzüge das Programm ab. Um 12 Uhr wird es einen Sternenmarsch der Spielmannszüge zum Werner Marktplatz geben. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt und der Wettergott wird es bis 20.00 Uhr sehr gut mit uns meinen. Wir freuen uns auf viele große und kleine Gäste!

Freundliche Grüße aus Werne, Ihre Freiwillige Feuerwehr Werne

