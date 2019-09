FW-WRN: Der Löschzug 2 aus Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne besucht ihre Partnerfeuerwehr Spiluck in Südtirol

Freiwillige Feuerwehr Werne

Auf eine lange Partnerschaft schauen die befreundeten Feuerwehren Spiluck in Südtirol und der Löschzug 2 aus Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne zurück. Seit über 25 Jahren besuchen sich gegenseitig die Kameraden der Feuerwehren. Die Kameradinnen und Kameraden aus Stockum besuchen alle zwei Jahre die Kameraden in Spiluck (Südtirol). "Einige von uns sind bereits in der Ehrenabteilung, und fahren immer noch gern mit den aktiven ins schöne Südtirol" meinte Jörg Mehringskötter, der die Fahrten organisiert. "Im Abstand von fünf Jahren, bekommen wir Besuch aus Spiluck, nämlich zu unseren Geburtstagen und Jubiläen". Dieses Jahr machten sich wieder acht Kameraden auf den Weg nach Spiluck. Vom 29.08. bis zum 2.9 waren die Werner Kameraden wie jedesmal im Gasthof "Hanser-Hof" bei Marlene und Hans Gruber untergebracht. Hans Gruber war viele Jahre Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Spiluck und freut sich die langjährigen Freundschaften zu pflegen. Wie bei jedem gegenseitigen Besuch gibt es ein ausgearbeitetes Programm. Dieses Jahr wurde eine ausgiebige alpine Wanderung zum Schrotthorn auf 2590 m gemacht. Ein fester Termin ist immer einen Abend im Feuerwehrgerätehaus in Spiluck zu verbringen, wo die Kameraden Erfahrungen bei einem Getränk austauschen. Auch das gute Essen aus der Region fehlt an solch einem Abend nicht. Ebenfalls gab es einen Grund zum Feiern, die Kameraden präsentierten mit Stolz ihr neues Einsatzfahrzeug: Einen Ford Ranger "KTF-A Kleintransportfahrzeug Allrad". Etwas Kultur sollte bei dem Kurzurlaub im Ausland auch nicht zu kurz kommen, ein Stadtrundgang in der Bischofsstadt Brixen war da genau das richtige. Ganz in der Nähe von Brixen liegt die Gemeinde Vahrn mit 4200 Einwohnern. Neben dem Hauptort sind drei Ortschaften angegliedert. Die Orte Neustift, Schalders und Spiluck. Die Freiwillige Feuerwehr Spiluck in Südtirol wurde 1956 gegründet und hat derzeit 22 aktive Kameraden. 3 Kameraden sind in der 3 Ehrenabteilung und es werden im Jahr 9 Einsätze mit den nun 3 Fahrzeugen abgearbeitet. Die Kameraden freuen sich schon Ihre Freunde demnächst wieder in Stockum begrüßen zu dürfen.

