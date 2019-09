POL-AUR: Südbrookmerland - Nach Auffahrunfall geflüchtet; Wiesmoor - Auto und Quad zusammengestoßen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Südbrookmerland - Nach Auffahrunfall geflüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Dienstag auf ein Mofa aufgefahren und geflüchtet. Der 15 Jahre alte Mofa-Fahrer aus Marienhafe fuhr gegen 16:25 Uhr auf dem Rüskeweg. An einer Verkehrsinsel musste er verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende Fahrer eines VW bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf. Es entstand leichter Sachschaden. Der VW-Fahrer fuhr davon, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Der Verursacher soll einen silbernen VW Polo gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Wiesmoor - Auto und Quad zusammengestoßen

Ein Quad ist am Dienstag in Wiesmoor mit einem Auto zusammengestoßen. Der 35 Jahre alte Fahrer des Quads beabsichtigte gegen 11:40 Uhr von einem Seitenstreifen auf die Rhododendronstraße in Richtung Ginsterstraße zu fahren. Dabei achtete der Südbrookmerländer offenbar nicht auf den fließenden Verkehr und übersah eine 50 Jahre alte Fahrerin eines Audi A1 aus Wiesmoor. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der 35-Jährige und die 50-Jährige wurden leicht verletzt und jeweils mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

