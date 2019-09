Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Fußgänger auf Parkplatz erfasst

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Fußgänger auf Parkplatz erfasst

Beim Ausfahrern aus einer Parklücke hat eine Autofahrerin am Freitag gegen 11 Uhr in Wittmund einen Fußgänger übersehen. Die 50 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf Cabriolet aus Wittmund fuhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der Harpertshausener Straße rückwärts und stieß dabei mit einem vorbeilaufenden 56 Jahre alten Mann aus Wittmund zusammen. Der 56-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

