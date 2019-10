Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Männer verletzten Ordnungspolizisten bei Kontrolle

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Zwei alkoholisierte Männer verletzten am gestrigen Donnerstagabend bei einer Kontrolle im Vorderen Westen einen Bediensteten des Ordnungsamtes. Nachdem die 20 und 31 Jahre alten Männer aus Kassel im Bereich einer Baustelle randaliert hatten, griffen sie vier Ordnungspolizisten bei der anschließenden Überprüfung an. Da beide auch noch Drogen dabeihatten, müssen sie sich nun neben des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung auch wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Wie die Bediensteten des Ordnungsamtes den aufnehmenden Polizeibeamten des Reviers Mitte berichteten, kam es gegen 22:20 Uhr in der Goethestraße, nahe des Rudolphsplatzes, zu dem Vorfall. Die beiden alkoholisierten Männer sollen zwei Ordnungspolizisten, die sie kontrollieren wollten, zunächst ignoriert haben. Im weiteren Verlauf griffen die aggressiven Randalierer sie an, so die Bediensteten des Ordnungsamtes. Nachdem zwei weitere Kollegen hinzugeeilt waren, um helfend einzugreifen, soll der 31-Jährige einem der Mitarbeiter an den Hals gesprungen und ihn zu Boden gerissen haben. Dadurch zog sich der Bedienstete des Ordnungsamtes leichte Verletzungen zu, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Die beiden Festgenommenen wurden auf das Polizeirevier Mitte gebracht, wo sie sich einer Blutprobe unterziehen mussten. Nach den polizeilichen Maßnahmen entließen die Polizisten die beiden Männer. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.

