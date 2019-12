Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach-Stetten: Verdächtige Wahrnehmung löst Polizeieinsatz aus - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 11.12.2019, gegen 18:50 Uhr, wurde der Polizei durch eine Zeugin in Stetten ein Mann gemeldet, der angeblich eine längliche Schusswaffe über die Schulter gehängt mit sich führte. Der Mann sei auf der Basler Straße in Stetten, Nähe des Grenzüberganges gelaufen. Diese Beobachtung führte anschließend zu einer Fahndung nach dem Mann, bei der auch die Bundespolizei sowie der Zoll eingesetzt waren. Die Absuche in mehreren Gaststätten und weiteren Räumen ergaben keine weiteren Hinweise auf den Mann. Zur angegebenen Uhrzeit befanden sich viele Personen im Bereich. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, bittet Zeugen, die möglicherweise ähnliche Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Der Mann soll sehr groß und etwa 35-40 Jahre alt gewesen sein. Er soll kurze Haare gehabt haben und trug schwarze Kleidung. Neben der angeblichen Waffe mit Lederriemen soll er noch eine Umhängetasche umgehängt gehabt haben.

