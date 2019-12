Polizei Düren

POL-DN: Zwei Geschäftseinbrüche in Düren

Düren (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Düren zu zwei Geschäftseinbrüchen. In beiden Fällen entkamen die Täter unerkannt.

Gegen 01:20 Uhr vernahm ein Anwohner der Dürener Wirtelstraße einen lauten Knall. Er sah aus dem Fenster um nachzuschauen was geschehen war und sah eine dunkel gekleidete Person in Richtung Kölnstraße davonlaufen.

Dann bemerkte der Beobachter, dass an einem auf der Wirtelstraße ansässigen Schuhgeschäft eine Scheibe eingeschlagen worden war. Der Zeuge rief die Polizei. Die Beamten nahmen den Schaden auf und stellen fest, dass die äußere von zwei Fensterscheiben mit dem Metallaufsteller einer benachbarten Bäckerei eingeworfen worden war. Da es dem Täter offensichtlich nicht gelungen war, beide Scheiben zu beschädigen, ließ er wohl von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ.

Gegen 02:40 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz am Heerweg gerufen. Dort war ein Supermarkt wiederholt zum Angriffsziel für Einbrecher geworden. Die Täter zerschlugen eine Glaseingangstür, öffneten im Innenraum eine weitere Tür gewaltsam und gelangten auf diesem Wege in den Eingangsbereich des Supermarktes. Dort versuchten Sie mit roher Gewalt die Tür zu einem Elektroniklagerraum zu öffnen. Dieser Versuch misslang jedoch.

Die Polizei durchsuchte den Verbrauchermarkt mit einem Diensthund, konnte jedoch keine Personen ausfindig machen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02421 / 949 6425.

