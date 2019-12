Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Vettweiß und Nörvenich

Bild-Infos

Download

Vettweiß/Nörvenich (ots)

Am Donnerstag kam es im Südkreis zu zwei Wohnungseinbrüchen.

Am Nachmittag drangen unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Nikolausstraße in Vettweiß-Lüxheim ein. Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten sie ins Haus und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Nach ersten Informationen wurden diverse Uhren, Schmuck, eine hochwertige Kamera, sowie Bargeld entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 08:00 Uhr und 19:50 Uhr.

Zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es zwischen 15:00 Uhr und 18:15 Uhr in der Dechant-Flocken-Str. in Nörvenich. Unbekannte überwanden hier vermutlich den Gartenzaun und hebelten die rückwärtige Terrassentür auf. Die Hausbewohner fanden das Haus in einem durchwühlten Zustand vor als sie gegen Abend nach Hause kamen. Bei einer ersten Bestandsaufnahme stellte sich heraus, dass Bargeld und eine Uhr entwendet wurden.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell