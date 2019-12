Polizei Düren

POL-DN: Autoaufbrüche an Kindergärten

Düren (ots)

Drei Autos wurden am Mittwoch aufgebrochen. Alle standen nur wenige Minuten vor Kindergärten.

So machte sich zwischen 07:20 Uhr und 07:35 Uhr ein Unbekannter an zwei Fahrzeugen zu schaffen, die an der Kindertagesstätte in der Kleiststraße in Arnoldsweiler standen. An einem Fahrzeug wurde der Alarm ausgelöst. Als die Besitzerin nachschaute, stellte sie fest, dass eine Scheibe an der Beifahrerseite eingeschlagen worden war. Aus dem Inneren wurde eine Jacke gestohlen. An einem daneben stehenden Wagen wurde ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen und von der Rücksitzbank ein Rucksack entwendet.

Gleiches wiederholte sich zwischen 08:00 Uhr und 08:10 Uhr vor dem Kindergarten in der Paulstraße in Merken. Auch hier wurde an einem Auto eine Seitenscheibe eingeschlagen und vom Beifahrersitz ein Rucksack entwendet.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen zu den jeweiligen Tatzeiten nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Lassen Sie Wertsachen nicht in ihrem Auto zurück. Diebe brauchen nur wenig Zeit, um Fahrzeuge aufzubrechen und gut sichtbare Sachen, wie zum Beispiel Taschen, an sich zu nehmen.

