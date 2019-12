Polizei Düren

POL-DN: Fahndung - Die Polizei bittet um Mithilfe

Jülich (ots)

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Ladendieb. Der Täter entwendete in drei verschiedenen Fällen Parfüm aus einem Drogeriemarkt in Jülich. Der Mann habe wiederholt in Begleitung zweier Frauen das Geschäft betreten und Parfümflakons in eine mitgeführte Tasche gesteckt. Er verließ anschließend das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen aufgrund der hohen Beutesummen von gewerbsmäßigem Diebstahl aus. Wer kann Angaben über die Identität dieser Person machen?

Hinweise auf den Täter oder verdächtige Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten richten Sie bitte an die Sachbearbeitung unter der Rufnummer 02421 949- 8620. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle der Polizei unter der 02421 949-6425 jederzeit zu erreichen.

