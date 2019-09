Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Einbruchversuche im Gewerbegebiet scheitern

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren unbekannte Täter in der Merkurstraße unterwegs.

Sie hatten versucht, in zwei Bürogebäude und ein Warenhaus einzudringen. Dazu setzten die Täter Hebelwerkzeuge an Türen und Fenstern an und versuchten so in die Gebäude zu gelangen. Alle Türen und Fenster hielten den Einbruchsversuchen aber stand. Die Übeltäter gingen leer aus, richteten aber Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe an. Sie konnten unerkannt entkommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, können ihre Hinweise unter der Nummer 0631 369-2620 der Kripo mitteilen. |mhm

