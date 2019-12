Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbruch in Jülich

Bild-Infos

Download

Jülich (ots)

Ein Reihenhaus in der Königsberger Straße in Jülich geriet in den Fokus von Einbrechern.

Als der Geschädigte nach mehrtägiger Abwesenheit gegen 22:50 Uhr am Donnerstagabend in sein Haus zurückkehrte, fielen ihm sofort die offen stehende Terrassentür und ein aufgehebeltes Fenster auf. Das gesamte Haus wurden offensichtlich durch Einbrecher durchwühlt und etliche Schubladen und Schränke gewaltsam geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Täter eine hochwertige Uhr und Bargeld erbeuten. Die Täter flüchteten anschließend durch den Garten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell