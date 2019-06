POL-LG: ++ Überfall auf Tankstelle - Täter bedroht Angestellten mit Waffe ++ ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - BMW-Fahrer sucht das Weite - unter Drogeneinfluss ++ Rundballenpresse geht in

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Überfall auf Tankstelle - Täter bedroht Angestellten mit Waffe

Zu einem Raubüberfall (räuberische Erpressung) auf eine Tankstelle in der Erbstorfer Landstraße kam es in den späten Abendstunden des 24.06.19. Ein Unbekannte ein teilmaskierter junger Mann hatte gegen 22:50 Uhr das Gebäude betreten und einen Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht. Der Täter liess sich wenige hundert Euro Bargeld aushändigen und ergriff die Flucht. Sofortige Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter verliefen ohne Erfolg. Der Mann hatte sich über Kopf und Mund einen Kapuzenpullover gezogen und trug eine Sonnenbrille. Parallel wurde der Mann mit ca. 20 bis 25 Jahre beschrieben, war 170 bis 175 cm groß und trug dunkle Klamotten sowie eine verspiegelte Sonnenbrille. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - BMW-Fahrer sucht das Weite - unter Drogeneinfluss

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 24.06.19 auf der Kreisstraße 30 zwischen Scharnebeck und Bundesstraße 209. Dabei ahndeten die Beamten binnen zwei Stunden insgesamt zehn Geschwindigkeitsverstöße. Nachdem der Fahrer eines BMWs gegen 19:00 Uhr nach einer Geschwindigkeitsmessung die Flucht ergriff, mussten die Beamten die Geschwindigkeitskontrolle abbrechen. Die Polizei konnte den 22 Jahre alten Fahrer des betreffenden Pkw BMW verfolgen und kurze Zeit später stellen. Er stand unter dem Einfluss von Drogen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Jugendliche versucht Nahrungsmittel zu klauen

Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen eine vermutlich Jugendliche nach einem Ladendiebstahl unter Gewaltanwendung in den Abendstunden des 18.06.19 in der Theodor-Heuss-Straße. Die Unbekannte hatte gegen 20:30 Uhr aus einem Einkaufsmarkt diverse Lebensmittel mitgehen lassen, wurde dabei ertappt und festgehalten. Das Mädchen setzte sich zur Wehr und flüchtete. Ein 26 Jahre alter Kunde nahm die Verfolgung auf und konnte die gestohlen Lebensmittel sichern. Das Mädchen flüchtete. Sie wird wie folgt beschrieben:

- ca. 16 Jahre alt - ca. 165cm groß - schlanke Statur - dunkelblondes Haar bis zum unteren Rücken - trägt Jeans-Short - trägt ein Top - hat eine lilafarbene Umhängetasche - deutsches Erscheinungsbild

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Kantine scheitert

In eine Kantine der Universität im Wilschenbrucher Weg versuchten Unbekannte in der Nacht zum 25.06.19 einzubrechen. Die Täter drückten gewaltsam gegen 00:300 Uhr ein Fenster auf, gelangten ins Gebäude und versuchten einen Getränkeautomaten einzuschlagen. Dabei wurden die Einbrecher vermutlich gestört und ergriffen die Flucht. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - ohne Fahrerlaubnis verkehrt durch die Einbahnstraße - Kollision

In Falscher Richtung durch die Einbahnstraße fuhr ein 67 Jahre alter Kleinkraftradfahrer in den Mittagsstunden des 24.06.19 Am Bleckeder Bahnhof. Der Senior versucht dabei an einem entgegenkommenden Pkw Audi eines 30-Jährogen vorbeizukommen. Diese gelingt nicht, so dass es zu einer seitlichen Kollision kommt. Es entstand ein Sachschaden von gut 3000 Euro. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 67-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Bleckede - Rundballenpresse geht in Flammen auf

Zu einem Brand einer Rundballenpresse kam es in den Nachmittagsstunden des 24.06.19 im Bereich Vogelsang. Die Presse war gegen 16:15 Uhr während des Betriebs auf einem Getreidefeld in Flammen aufgegangen. Die Maschine brannte trotz schnellem Einsatz der Feuerwehr komplett aus. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei geht von Überhitzung als Brandursache aus.

Lüneburg - Linienbus muss bremsen - drei Schulkinder leicht verletzt

Nachdem ein Motorroller in den Morgenstunden des 18.06.19 unerwartet Am Springintgut die Fahrstreifen wechselte, musste der Fahrer eines Linienbusses gegen 07:45 Uhr eine Gefahrenbremsung hinlegen, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei verletzten sich drei Schulkinder leicht. Der Busfahrer erlitt einen Schock. Gegen den 55 Jahre alten Motorrollerfahrer ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Lüchow-Dannenberg

Lübbow - Fahrerin eines roten VW Caddy als Zeugin gesucht

Nach einer Straßenverkehrsgefährung in den Morgenstunden des 23.05.19 sucht die Polizei nach der Fahrerin eines roten VW Caddy als geschädigte Zeugin. Die Polizei ermittelt dabei gegen einen entgegenkommenden Pkw-Fahrer. Die Fahrerin des roten VW Caddy bog kurz vor dem Vorfall, 23.05.2019 gegen 07:20-07:30 Uhr, aus Richtung Arendsee/Lemgow kommend in Lübbow in die B 248 ein und fuhr anschließend Richtung Salzwedel weiter. In Höhe des Blitzers musste sie stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem auf ihrer Fahrbahn entgegenkommenden schwarzen Pkw zu verhindern. Dieser Golf hatte mehrere Fahrzeuge, Richtungsfahrbahn Lüchow, überholt. Auch dort mussten zwei Fahrzeuge stark abbremsen und nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0 bzw. 122-354, entgegen.

Uelzen

Uelzen - "aufgelauert" - Männer schlagen auf 19-Jährigen ein

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen bis dato mehrere unbekannte Männer. Die Personen hatten nach Angaben eines 19-Jährigen, diesen in den frühen Morgenstunden des 24.06.19 auf dem Vorplatz einer Apotheke in der Bahnhofstraße abgepasst und zusammengeschlagen. Dabei erlitt der 19 Jahre alte afghanische Staatsbürger eine Nasenbeinfraktur. Die Täter, die möglicherweise arabisch sprachen, sollen dabei auch einen Schlagring und Flaschen genutzt haben. Die Polizei sucht mögliche Zeugen und ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Kollision zwischen Pkw

Zu einer seitlichen Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 24.06.19 auf der Landesstraße 254 zwischen Bad Bevensen und Klein Hesebeck. Ein 37 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Bus wollte gegen 10:30 Uhr auf der Landesstraße wenden, bog nach links in einen unbefestigten Weg ein und übersah beim Linksabbiegen eine 53-Jährige mit ihrem Pkw VW Polo, die dem Bus folgte. Es entstand ein Sachschaden von gut 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Uelzen - Radfahrerin übersehen

Leichte Verletzungen erlitt eine 19 Jahre alte Radfahrerin in den Nachmittagsstunden des 24.06.19 in der Greyerstraße. Eine 46 Jahre alte Fahrerin eines Pkw BMW wollte gegen 15:15 Uhr das dortige Schulgelände in den Kreisverkehr verlassen, tastete sich hinein und übersah dabei die von rechts kommende Radfahrerin. Es kam zur Kollision. Das Mädchen wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 70 Euro.

