Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Vorankündigung ++ Erstes Lüneburger Präventionsforum am 18.9.2019 ++ Save the date! ++ Veranstaltung des KPR Lüneburg, Hansestadt, Landkreis und Polizei Lüneburg ++

Lüneburg (ots)

++ Vorankündigung ++ Erstes Lüneburger Präventionsforum am 18.9.2019 ++ Save the date! ++

Lüneburg

Sehr geehrte Damen und Herren, am 18.09.2019 findet in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr in der Ritterakademie das Erste Lüneburger Präventionsforum statt. An diesem Nachmittag werden Fachleute der Polizei in kurzen Vorträgen drei Themenfelder beleuchten und hierbei Tipps geben, wie Bürgerinnen und Bürger sich schützen können:

 Technische Sicherheitsprävention  Sicherheit für Seniorinnen und Senioren  Cybersicherheit: wie schütze ich mich vor Betrug im Internet.

Bei Kaffee, Tee und Gebäck können Sie kostenfrei Informationen erhalten und auch Fragen an die Fachleute stellen.

Bitte merken Sie sich den Termin vor - weitere Informationen folgen.

Mit freundlichen Grüßen

Christiane Scholl

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell