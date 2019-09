Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Eickelborn - Polizei sucht Fahrradbesitzer

Lippstadt (ots)

Ein Autofahrer parkte seinen silbernen VW Caddy am Sonntag, in der Zeit zwischen 19 Uhr und 20 Uhr, im Gräftenweg in Eickelborn. Bei seiner Rückkehr lag hinter seinem Wagen ein beschädigtes Fahrrad und er hatte eine Delle, sowie weitere kleinere Beschädigungen an seinem Auto. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Zurzeit kann vermutet werden, dass der Fahrradfahrer mit dem geparkten Wagen kollidierte und dann sein Rad zurück ließ. Die Polizei fragt sich nun, wer der Besitzer des schwarzen 28-Zoll Fahrrades der Marke Rixe ist. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

