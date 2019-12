POL-PDLD: Maikammer - Versuchter Betrug

Polizeidirektion Landau

Die Polizei warnt vor Gewinnversprechen bei angeblichen Lottospielen. Derzeit wird gegen einen Unbekannten ermittelt, der bei einer Frau anrief und ihr erklärte, dass sie an einem Lotto-Gewinnspiel teilgenommen und einen Vertrag unterschrieben hätte. Der Anrufer, der angeblich von einer Gewinnspielzentrale aus Berlin anrief, forderte die Frau auf, dass sie 69 Euro jährlich bezahlen müsse. Die Frau erklärte, dass sie sich an keinem Gewinnspiel beteiligt hatte, woraufhin sie massiv unter Druck gesetzt wurde, indem man ihr mit einem Inkassobüro drohte. Die Frau reagiert richtig. Sie legte den Hörer auf und informierte die Polizei. Die hat die Ermittlungen wegen versuchten Betruges aufgenommen. Die Polizei warnt: Niemals sollte Geld ausgegeben werden, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern. Zusagen am Telefon sollten in keinem Fall gemacht werden. Auch persönliche Daten wie Kontodaten, Adressen oder Ähnliches sollten telefonisch niemals preisgegeben werden. Im Zweifelsfall sollten sich die Angerufenen mit der Polizei in Verbindung setzen.

