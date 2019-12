Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rhodt - Einbruch in Hotel

Kurz vor 2 Uhr brachen heute Morgen (13.12.2019) Unbekannte in der Theresienstraße den Haupteingang eines Hotels auf. Vermutlich war es die Alarmanlage, warum die Täter von ihrem Vorhaben abließen. Die Polizei sucht Zeugen, die gestern im Verlauf des Abends verdächtige Wahrnehmungen oder verdächtige Personen und Fahrzeuge festgestellt haben. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter 06323 9550 oder mit der Kriminalpolizei Landau unter 06341 2870 in Verbindung zu setzen.

