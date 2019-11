POL-RE: Dorsten: Versuchter Raub

Polizeipräsidium Recklinghausen

Am Donnerstag, gegen 21:00 Uhr, bedrohte ein unbekannter Mann zwei Mitarbeiterinnen eines Supermarktes am Hinterausgang eines Supermarktes An der Seikenkapelle. Unter Vorhalt einer Schusswaffe wollte er ins Gebäude. Da sich die Tür nicht mehr öffnen lies, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Es wurde niemand verletzt.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 30 Jahre alt, 180 - 185cm groß, schlank, bekleidet mit Kapuzenpulli und blauem Parker, das Gesicht war mit einem Schal verdeckt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zusammenhänge zu vergangenen Raubdelikten werden geprüft.

Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

