Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Dorsten: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Unbekannte schlugen in der Nacht zu Donnerstag eine Fensterscheibe eines Kiosks auf der Westfalenstraße ein und gelangten so in den Kiosk. Ob sie Beute machten ist zur Zeit nicht bekannt.

Dorsten

Nach Aufhebeln einer Tür drangen unbekannte Täter am Donnerstag, gegen 1.50 Uhr, in einen Lebensmittelmarkt auf der Erler Straße ein. Aus dem Markt stahlen die Täter Zigaretten. Als Alarm ausgelöst wurde flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell