Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: 23-Jähriger leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 14:00 Uhr fuhr ein 62-jähriger Castrop-Rauxler mit seinem Auto auf der Luisenstraße in Richtung Norden. Ein 23-jähriger Castrop-Rauxler fuhr mit seinem Kleinkraftrad hinter dem 62-Jährigen. Der Autofahrer wollte nach rechts von der Fahrbahn fahren, um in einer Parklücke einzuparken. Zeitgleich wollte der Rollerfahrer rechts an dem Auto vorbeifahren. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer verletzte sich leicht, an den Fahrzeugen entstand nur sehr geringer Sachschaden.

