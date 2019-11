Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Rollerfahrer verletzt sich schwer

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend, um 20:00 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Rollerfahrer aus Dorsten auf dem Söltener Landweg. Aus ungeklärter Ursache fuhr er gegen einen Lkw, der am Straßenrand geparkt war. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Dorstener schwer. Er wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Am Roller entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.

