Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei deckt zwei Urkundenfälschungen auf

Rheinmünster (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern Nachmittag am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden zwei Urkundenfälschungen aufgedeckt.

Im Rahmen einer lagebildabhängigen Kontrolle wies sich ein 41-jähriger Iraner mit einem brasilianischen Reisepass aus, welcher sich bei genauer Inaugenscheinnahme als Fälschung herausstellte. In der polizeilichen Vernehmung stellte sich heraus, dass er vom Iran über Frankreich nach Deutschland gekommen ist und das falsche Dokument von einem Schleuser in Griechenland erworben hatte, um damit nach Großbritannien weiterreisen zu können. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er für die weitere aufenthaltsrechtliche Bearbeitung an das Ausländeramt weitergeleitet, der falsche brasilianische Ausweis wurde sichergestellt.

Kurze Zeit später wurde ein weiterer iranischer Staatsangehöriger bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach London/Stansted vorstellig. Der 20-Jährige legte den Beamten einen tschechischen Reisepass vor, der sich nach einer Überprüfung ebenfalls als Fälschung herausstellte. Auch er gab an, das falsche Dokument von einem Schleuser bekommen zu haben. Laut eigenen Angaben war er vom Iran aus über die Türkei nach Deutschland gekommen. Er stellte einen Asylantrag und wurde an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet, auch sein falscher Ausweis wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Offenburg

Dieter Hutt

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell