Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Trunkenheit im Verkehr +++ Körperverletzung

Delmenhorst (ots)

Trunkenheit im Verkehr Zeit: 15.09.2019, 02:55 Uhr Ort: Großenkneten-Ahlhorn, Wildeshauser Straße Bei einem 28jährigen Fahrzeugführer rumänischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Rumänien wurde im Rahmen einer Kontrolle Alkoholeinwirkung festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Alcotest ergab einen wert von 1,62 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Trunkenheit im Verkehr Zeit: 15.09.2019, 03:05 Uhr Ort: Großenkneten-Ahlhorn, Wildeshauser Straße Nur kurze Zeit später wurde am selben Ort der 33jährige Fahrzeugführer eines Transporters kontrolliert. Bei dem rumänischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Rumänien wurde ebenfalls Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein anschließender Alcotest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Körperverletzung Zeit: 15.09.2019, 03:23 Uhr Ort: Großenkneten-Ahlhorn, Wildeshauser Straße Nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten versetzte eine 22jährige männlich Person dem 21jährigen Opfer (ebenfalls männlich) einen Faustschlag ins Gesicht. Das Opfer wurde hierdurch leicht verletzt. Beide Personen standen unter Alkoholeinwirkung.

