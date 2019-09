Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Aholhorn: Trunkenheit im Straßenverkehr +++ Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 14.09.19, gegen 15:55 Uhr, fällt Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn ein Pkw in Großenkneten auf, welcher die Vechtaer Straße in Schlangenlinien befährt. Die Beamten können beobachten, dass der Pkw mehrfach beinahe von der Fahrbahn abkommt. Bei der anschließenden Kontrolle des Pkw wird festgestellt, dass der Fahrer mit 1,78 Promille unterwegs ist. Dem 36 Jahre alten Mann aus Visbek wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein eingezogen. Bis auf Weiteres darf er keine fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge mehr führen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 14.09.19, gegen 18:45 Uhr, sichern Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn zunächst einen liegengebliebenen Pkw (technischer Defekt) auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Bakum in Fahrtrichtung Osnabrück ab. Der Fahrer des liegen gebliebenen Pkw VW weist sich gegenüber den Beamten mit einem rumänischen Pass und einem rumänischen Führerschein aus. Bei der Kontrolle dieser Dokumente wird festgestellt, dass sowohl der Pass als auch der Führerschein gefälscht sind. Die weiteren Ermittlungen ergeben, dass zumindest die Personalien auf den gefälschten Dokumenten richtig sind und dass es sich um einen 34 Jahre alten Mann aus Moldau mit Wohnsitz in Deutschland handelt. Gegen den Mann werden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wird ihm untersagt und die gefälschten Dokumente beschlagnahmt.

