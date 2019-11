Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Recklinghausen (ots)

Mittwoch, gegen 22.20 Uhr, versuchten zwei Männer in eine Gaststätte auf der Straße am Stadthafen einzubrechen. Um in die Gaststätte zu gelangen, hebelten die Täter an einem Fenster. Da die Gaststätte alarmgesichert ist, wurde die Polizei informiert. Die beiden Einbrecher, ein 55-jähriger ohne Wohnsitz in Deutschland und ein 42-jähriger Recklinghäuser konnten noch an der Gaststätte festgenommen werden. Beide wurden zur Wache gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell