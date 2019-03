Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Baustellenbeschilderung entwendet

Busenberg (ots)

Vermutlich über das vergangene Wochenende entwendeten unbekannte Täter Teile der Beschilderung der Umleitungsstrecke, die im Rahmen der Vollsperrung der B 427, Ortsdurchfahrt Busenbeg , eingerichtet ist. Bei einer Kontrollfahrt am letzten Freitag war die Beschilderung noch vollständig, am Montag stellte die betroffene Baufirma fest, dass Umleitungstafeln, Geschwindigkeitsschilder und Beleuchtungsmaterial sowohl auf der B 427 als auch auf der Umleitungsstrecke in Bundenthal entwendet wurden. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Dahn unter 06391 9160 entgegen.

