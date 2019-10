Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Lkw beschädigt beim Abbiegen geparkten Audi und fährt weiter - Polizei sucht Zeugen

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag um 10.12 Uhr in der Rauenberger Straße/Pestalozzistraße ereignete, sucht die Polizei. Der Fahrer eines Lkw war in die Pestalozzistraße eingebogen, wobei das Heck ausscherte und einen geparkten Audi streifte. Der Lkw-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Eine Zeugin hörte das Unfallgeräusch, konnte das Kennzeichen aber nicht erkennen. An dem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 bei der Polizei in Wiesloch zu melden.

