Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Schönau: Beim Abbiegen Vorfahrt missachtet - 8000,- Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, kam es nach einer Vorfahrtsverletzung zur Kollision zweier Pkw. Hier befuhr eine 53jährige VW-Fahrerin die Sonderburger Straße in Richtung Braunschweiger Allee. An der Kreuzung Sonderburger Straße/Lilienthalstraße/Braunschweiger Allee bog sie nach links in die Lillienthalstraße ab und übersah einen, ihr von der Braunschweiger Allee, entgegenkommenden, Seat einer 54Jährigen. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen, wobei der Seat in der weiteren Folge abgewiesen wurde und gegen einen im Einmündungsbereich der Lilienthalstraße wartenden Opel eines 43Jährigen stieß. Entgegen ersten Meldungen wurde keiner der am Unfall Beteiligten verletzt. An den Fahrzeugen entstand dein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 8000,- Euro. Der VW und der Seat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Jan Freytag, PvD

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell