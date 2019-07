Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Drohne - analoges Modell

Neustadt/Weinstraße (ots)

Sie ging von einer Drohne in ihrer Wohnung im Maconring aus. Aufgrund verdächtiger Geräusche, die die Mitteilerin am 25.07.2019 gegen 15:30 Uhr vernahm, verständigte sie die Polizei und bat um Überprüfung. Die Polizei Neustadt rückte mit einem Ermittlungsteam an und konnte die Herkunft der Geräusche schnell ausfindig machen: Ein Vogel hatte sich verflogen. Er konnte eingefangen und in freier Wildbahn ausgesetzt werden.

