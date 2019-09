Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg (Brühl): Fahrradfahrer wird im Kreisverkehr überholt, stürzt und verletzt sich - Zeugenaufruf

Ein 28-jähriger Fahrradfahrer stürzte am Donnerstag, 26.09.2019, gegen 7.45 Uhr, im Kreisverkehr Tullastraße/Engesserstraße und verletzte sich dabei. Unfallursächlich soll ein Überholvorgang im Kreisverkehr sein. In diesem Zusammenhang sucht die Verkehrspolizei nach einem dunklen Pkw. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu einem beteiligten, bislang unbekannten Pkw geben? Zeugen können sich telefonisch an die Verkehrspolizei Freiburg wenden (Tel. 0761 882-3100).

